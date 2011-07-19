Янукович требует либерализовать отношения в геологии

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что отношения между государством и недропользователями в Украине должны быть либерализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул во время встречи в Крыму с председателем Государственной службы геологии и недр Украины Эдуардом СТАВИЦКИМ.

Как заявил после встречи председатель Государственной службы геологии и недр, речь идет о мероприятиях по дерегуляции отрасли, в частности о введении принципа «единого окна». «Поставлена задача либерализовать эти отношения, чтобы инвестор, недропользователь чувствовал себя спокойным и защищенным», - сказал Э.СТАВИЦКИЙ.

Он также отметил, что принцип «единого окна» для недропользователей уже начинает воплощать как Государственная служба геологии и недр, так и Министерство экологии и природных ресурсов.