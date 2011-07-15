Укртютюн и таможня договорились действовать вместе

Государственная таможенная служба Украины и Украинская ассоциация производителей табачных изделий “Укртютюн” сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение усилий для предотвращения нелегального оборота табачной продукции на рынке Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба производителя табачной продукции компании "Джей Ти Интернешнл Компани Украина".

Меморандум подписали первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр ДОРОХОВСКИЙ и генеральный директор Украинской ассоциации производителей табачных изделий “Укртютюн” Валентина ХОМЕНКО.

Стороны договорились об обмене необходимой информацией о случаях изъятия нелегальных табачных изделий, проведении экспертизы образцов изъятых сигарет относительно их оригинальности, организации совместного обучения и тренингов.

«Подписание меморандума – это стремление власти и легальных табачных производителей консолидировать свои усилия для эффективного противодействия незаконному обороту табачных изделий для защиты интересов потребителей и сохранения налоговых поступлений в государственный бюджет», - говорится в сообщении.

Меморандум действует на протяжении одного года со дня подписания и может быть продлен автоматически.