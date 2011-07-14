Музей истории Киева переедет в Киевскую крепость?

КГГА намерена предложить здание башни Киевской крепости для размещения Музея истории Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

«КГГА рассматривает в качестве потенциального помещения для Музея истории Киева IV башню Киевской крепости по адресу ул. Старонаводницкая, 2. Об этих планах общественность узнала почти случайно, когда «надавала» на провластное большинство во время обсуждения вопроса реновации многострадального музея. Мне кажется, что такие проекты должны широко обсуждаться до их принятия, а не решаться кулуарно», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Он напомнил, что лишь 32 депутата Киевсовета поддержали проект решения сессии Киевсовета о строительстве нового помещения для Музея истории Киева. Вопросы относительно передачи Киевской крепости в государственную собственность сняли с рассмотрения по инициативе Партии регионов. «И все из-за очередной попытки найти помещение для Музея Истории Киева среди существующего муниципального имущества», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат заметил, что площадь IV башни 3 тыс. кв. м, что гораздо меньше, чем потребности музея, которому необходимо до 10 тыс. кв. м. Это даже меньше помещения Кловского дворца (4 тыс. кв. м), в котором музей находился до 2003 года.

«Хоть башня и не достаточно большое место для музея, но это лучше, чем ничего, и значительно больше, чем помещение ломбарда (по адресу ул. Крещатик, 10), которое рассматривалось как помещение для предоставления Музею до недавнего времени», - сообщил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат выразил надежду, что война киевлян с властью за Музей истории Киева подходит к концу.

В пресс-службе фракции «УДАР Виталия Кличко» УНИАН сообщили, что Киевсовет не поддержал инициированный фракцией «УДАР Виталия Кличко» проект решения о предоставлении помещения для Музея истории Киева.

Отмечается, что заместитель председателя фракции «УДАР» Наталия НОВАК внесла на рассмотрение депутатов проект решения, которым предлагалось до 1 сентября 2011 года найти необходимое помещение для музея. К этому же времени фракция «УДАР» настаивала на необходимости запретить любое перемещение коллекций и исторических фондов. Однако за такую инициативу проголосовали только 32 депутата.

«Очевидно, что ни Партию регионов, ни другие провластные фракции в Киевсовете абсолютно не интересует то, что Музей истории Киева уже пять лет не может нормально работать – его выселили из Кловского дворца, а новое помещение так и не предоставили. Сегодня же власть решила окончательно «добить» Музей – его выбрасывають на улицу из дома Петра І на Подоле. Именно там хранятся исторические фонды и уникальные коллекции, которые во время переезда могут быть повреждены и потеряны. Однако провластные силы в Киевсовете не обращают на это внимания, поскольку привыкли заботиться исключительно о выгодных для их кармана земельных голосованиях, а не о культуре и науке. Поэтому и называют рассмотрение музейного вопроса «проталкиванием личных интересов», - заявила Н.НОВАК.

«Они «решают» этот вопрос уже не один год. Как следствие мы теряем один из основных музеев столицы. Такое поведение власти в который раз свидетельствует, что, невзирая на смену чиновников в здании КГГА, не изменились приоритеты в деятельности городской власти», - добавила Н.НОВАК.