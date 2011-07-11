Советник ЕБРР объясняет, почему инвесторы не идут в Украину

Инвестиционный климат в Украине остается достаточно тяжелым из-за большого количества законодательных, регуляторных и административных преград.

Такое мнение высказал ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Антон УСОВ в эксклюзивном комментарии Институту Горшенина, переданном УНИАН.

Отвечая на вопросы экспертного опроса «Инвестиционная привлекательность Украины после подписания договора о ЗСТ с ЕС» в рамках годовой программы Института «Украина-Россия-ЕС», эксперт выразил мнение, что Украина, в условиях современного рынка, должна очень сильно озаботиться тем, как относиться к отечественным и зарубежным инвесторам. «Потому что в регионе есть целый ряд стран, которые являются прямыми конкурентами Украины. Эти страны, безусловно, будут оттягивать на себя ресурсы как Европейского банка, так и собственные», - считает А.УСОВ. При этом эксперт отметил, что дефицит иностранных инвестиций, и вообще любых прямых инвестиций, заканчивается дисбалансом экономики. «Это, наверное, самое важное. Потому что слишком много законодательных, регуляторных, административных преград, об этом мы говорили на встрече с Президентом Украины, это то, что сказали инвесторы. Еще одна вещь, о которой Президент не говорил – если посмотреть на структуру проектов, которые реализуются в финансировании Европейского банка, то количество этих проектов в известной степени выросло, но объем индивидуальных проектов уменьшился. Это значит, что инвесторы стали осторожнее. Одна из причин – последствия кризиса, которые до конца не преодолены. Вторая причина – это то, что все же климат и условия ведения бизнеса в Украине остаются таковыми, что выходить с крупными проектами сейчас далеко не все решаются», - полагает А.УСОВ.

По его мнению, инвестиционная привлекательность Украины не сильно изменится после подписания договора о Зоны свободной торговли с ЕС. «Это внешний фактор, который будет способствовать. Но наряду с внешним фактором есть масса внутренних. Понятно, это некая внешняя конъюнктура (например, Украина является членом ВТО). Есть какие-то внутренние вещи, которые в стране надо поменять. Потому что привлекательность – это, прежде всего, то, о чем все инвесторы говорят: привлекательность складывается из суммы факторов. Вступление в ЕС и т.д., это первое. Второе, учтите, что эти вещи не происходят автоматически. Вступление в любую организацию такого масштаба требует целого ряда согласующих действий, жертв, если хотите, и консенсуса со стороны всех, кто вовлечен. Поэтому это не произойдет завтра и не произойдет автоматически», подчеркнул эксперт.

А.УСОВ полагает, что российские инвесторы не станут исключением, и их интерес к Украине будет только расти. «Украина является важным рынком и для российских инвесторов тоже. В известном смысле российским компаниям легче работать здесь психологически, хотя, конечно, разница есть. Но я не думаю, что это какую-то роль сыграет моментально. Потому что есть вещи типа Таможенного союза, которые определяют структуру инвестиций и определяют структуру активности или интенсивности деятельности компаний на рынке. Говорить о том, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза и всех европейских хартий, которые с этим связаны, что в таком случае, безусловно, будет ограничивать деятельность российских компаний, нельзя. Я подчеркну, что это не произойдет завтра, это не произойдет послезавтра, это более или менее отдаленная перспектива. А пока все эти вещи, которые происходят, никак не повлияют на работу ни российских, ни других инвесторов. Я еще раз подчеркну, что в случае, если все вопросы будут решаться положительно, и Украина будет выполнять все требования, это действительно улучшит климат, это будет хорошо для любых инвесторов», - заключил эксперт.