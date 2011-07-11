Ландика задержали «по горячим следам»

Вчера в Краснодарском крае (Россия) сотрудники МВД Украины задержали депутата Луганского городского совета Романа Ландика, который подозревается в избиении 20-летней студентки Марии Коршуновой в луганском ресторане "Баккара". Чтобы установить местонахождение депутата, чей поступок президент Виктор Янукович назвал "позором", милиции понадобилось менее двух суток.

Источник в МВД рассказал изданию «Коммерсантъ-Украина», что задержали господина Ландика "по горячим следам". "Его не успели объявить в международный розыск, поэтому у российских коллег не было на него ориентировок. Мы не обращались за помощью к МВД России и не планировали добиваться официальной процедуры экстрадиции. Чтобы сэкономить время расследования, мы перевезли его как обычного гражданина, пересекающего границу",– добавил источник.

В МВД убеждены, что независимо от того, как будет вести себя пострадавшая, обвинительного приговора Роману Ландику не избежать. "В суде девушка может сказать, что не настаивает, чтобы обвиняемого привлекли к ответственности, но на решение суда это не повлияет,– утверждает источник в МВД.– Квалифицирующие признаки данного преступления состоят не только в избиении, но и в нарушении общественного порядка, проявлении цинизма, неуважения к обществу".

Выяснить, что намерены предпринять родственники задержанного – в частности, его отец, народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информации Владимир Ландик (Партия регионов) журналистам не удалось. "Я не хочу об этом говорить, и не звоните мне больше!" – отрезал он и бросил трубку.