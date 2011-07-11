КРУ выявила нарушения в хлебинспекции

Специалисты КРУ в Винницкой области во время ревизии Винницкой областной государственной хлебной инспекции выявили нарушения, которые привели к потерям финансовых ресурсов на сумму более 756 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба КРУ в Винницкой области.

В частности, на протяжении 2008-2010 годов учреждением выплачено из общего фонда государственного бюджета более 695 тыс. грн. заработной платы работникам, которые непосредственно предоставляли платные услуги, а, следовательно, в соответствии с законодательством, должны получать зарплату за счет средств, полученных от предоставления таких услуг.

В результате предоставления услуг по инспекции хлебопродуктов без осуществления субъектами ведения хозяйства 100% предварительной оплаты их стоимости, как того требует законодательство, специальный фонд Винницкой областной государственной хлебной инспекции недополучил около 44 тыс. грн. Кроме того, бухгалтерская служба незаконно выплатила работникам учреждения почти 17 тыс. грн. премий.

За несоблюдение требований финансово-бюджетного законодательства в отношении трех должностных лиц Винницкой областной государственной хлебной инспекции составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы. Обеспечено возмещение выявленных нарушений в полном объеме.