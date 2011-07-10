Вероятнее всего, к трагедии на Ровенщине привел окурок

Вероятнее всего, причиной трагедии в Ривненской области стал человеческий фактор.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, который сейчас находится в Ровенской области, где сегодня ночью произошел пожар в Дубровицком районном территориальном центре социального обслуживания.

«Непосредственно на месте происшествия стало известно, что один из жильцов дома для престарелых курил незадолго до этого, и именно окурок мог вызвать пожар. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого и будет названа окончательная причина трагедии», - говорится в сообщении.

«Сейчас работает Правительственная комиссия, работники правоохранительных органов . Мы будем жестко разбираться в причинах трагедии», - подчеркнул С.ТИГИПКО. При этом он отметил, что здание учреждения было довольно старым, постройки 1950 года.