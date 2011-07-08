У Табачника признались: денег хватило только на учебники для 11-х классов

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины обещают своевременно и в полном объеме обеспечить учебниками только учеников 11-х классов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Департамента дошкольного и общего среднего образования министерства Олег ЕРЕСЬКО.

«Учебники будут готовы и развезены по школам уже к дню Независимости, – заверил О.ЕРЕСЬКО. – Министерство выделило 120 млн. грн. на печать, хранение и доставку. Будет напечатано 5 млн. книг, среди которых 127 наименований – учебники разных уровней и на разных языках».

В то же время, по словам О.ЕРЕСЬКО, на печать всех учебников для учащихся других классов средств не хватает.

По словам первого заместителя директора Института инновационных технологий и содержания образования Святослава СЕРЕБРЯНСКОГО, учебники печатаются с апреля и на сегодняшний день уже напечатано более трети тиража, среди которых 10 наименований: химия, физика, экология и др.

Доставку учебников в школы обещают начать со следующей недели.