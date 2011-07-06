В Киеве украли 28 миллионов, выделенных на жилье для военных

Возбуждено уголовное дело по факту завладения служебными лицами одного из столичных предприятий 28 млн. грн. бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины проведена проверка соблюдения требований законодательства во время строительства за бюджетные средства жилищного комплекса «Дніпровські вежі» в городе Киеве для военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Установлено, что в течение 2001–2002 годов служебные лица Строительной корпорации «УкрАзіаБуд» путем злоупотребления своим служебным положением завладели более чем 28 миллионами гривен бюджетных средств, предназначенных для строительства отмеченного комплекса, и совершили служебный подлог путем внесения в акты выполненных подрядных работ заведомо неправдивых сведений об объемах строительных работ. При этом военные служебные лица Главного управления внутренних войск МВД Украины, небрежно относясь к выполнению служебных обязательств, подписали эти акты и безосновательно провели расчеты за фактически не выполненные строительные работы, чем был нанесен ущерб государству на указанную сумму.

По данному факту 29 июня 2011 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст.425 (небрежное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.