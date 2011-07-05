Активиста Налогового майдана 7 месяцев держат в СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА обратится в суд с просьбой об изменении активисту Налогового майдана Сергею КОСТАКОВУ меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Как говорится в сообщении, 4 июля Н.КАРПАЧЕВА встретилась с народным депутатом, председателем Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталией КОРОЛЕВСКОЙ для обсуждения хода расследования дела активиста Налогового майдана С.КОСТАКОВА. По итогам встречи омбудсмен подготовила письмо председателю Печерского районного суда Инне ОТРОШ с аргументацией об изменении С.КОСТАКОВУ меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

На встрече также присутствовали родственники и адвокат предпринимателя.

Комментируя ситуацию, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Дело С.КОСТАКОВА – это пример того, как государство относится к своим гражданам, которые не боятся открыто заявлять свою гражданскую позицию. Может, это дело и не такое резонансное, как другие. Но это не значит, что мы можем остаться равнодушными к судьбе активного гражданина, который имел смелость выразить свое несогласие с властью».

Напомним, ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ, пользуясь статусом народного депутата, направила ряд запросов в правоохранительные органы для обеспечения всестороннего и объективного расследования дела С.КОСТАКОВА. В частности, запросы были отправлены в Генпрокуратуру, министру внутренних дел, начальнику управления внутренних дел города Киева, уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека.

20 июня Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Печерский районный суд с ходатайством об изменении С.КОСТАКОВУ меры пресечения на подписку о невыезде. Под ходатайством подписались 11 народных депутатов Украины. Аналогичное ходатайство народный депутат подала в Печерский суд 6 мая.

Следующее заседание суда по делу С.КОСТАКОВА состоится 11 июля в 11.00. Согласно достигнутой вчера договоренности, на заседании будет присутствовать представитель омбудсмена.

По информации «Вперед», активисту, которого задержали 1 декабря прошлого года, инкриминируется повреждение автомобиля, материальный ущерб оценивается в 26 тыс. грн. Доказательства вины основываются на свидетельских показаний 8 милиционеров и видеозаписи. В суде 7 милиционеров до сих пор не дали показания, дважды не являлись на суд, видеозапись не обнародуется в суде, а обвиняемому отказано в ознакомлении с видеозаписью. Суд трижды переносился, в результате С.КОСТАКОВ уже более 7 месяцев находится в СИЗО.