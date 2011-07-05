Водитель избил двух инспекторов ГАИ, а третий укусил за ногу

В Луцке водитель, повлекший ДТП, во время оформления документов избил двух инспекторов ГАИ, а третьего укусил за ногу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Работники ГАИ, прибывшие на место ДТП, установили, что 37-летний местный житель, управляя автомобилем "Мерседес" в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасной скорости и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106".

Во время оформления работниками Госавтоинспекции материалов ДТП, водитель "Мерседеса" начал оказывать неповиновение, нецензурно ругался, а также дрался со стражами порядка. Во время задержания он ударил двух инспекторов ГАИ, а третьего укусил за ногу. Мужчина категорически отказывался ехать в наркодиспансер и заверял, что автомобиль зарегистрирован на жену, а за рулем во время ДТП он не был и вообще отношение к аварии не имеет. При его словам, он отдыхал в сауне, а как очутился на месте ДТП, объяснить не может.

Материалы относительно ДТП и неповиновения требованиям работников милиции переданы в прокуратуру.