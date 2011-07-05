Суд признал недействительным тендер на закупку санитарных машин

Киевский апелляционный хозяйственный суд 30 июня оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Украины о признании недействительными результатов тендера на закупку МЧС 27 санитарных автомобилей, договора о закупке этих автомобилей, а также о взыскании с общества в доход государства 21,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, таким образом, суд апелляционной инстанции согласился с заключением прокуратуры о том, что указанный тендер состоялся с нарушением законодательства о закупке товаров на государственные средства.