ВО «Свобода» заявляет о пытках своего пресс-секретаря за яичницу

ВО "Свобода" заявляет о пытках милицией пресс-секретаря своей киевской организации Кирилла Бабенцова.

Его допрос продолжался более 5 часов в субботу в Печерском райотделе милиции, сообщает пресс-служба организации.

Как сообщил адвокат свободовца Олег Бондарчук, во время задержания и после доставления Бабенцова в Печерский райотдел, его подвергали пыткам и психологическому давлению.

Во время допроса следователь обвиняет Кирилла в том, что он снимал на камеру акции протеста у Вечного огня в Киеве 16 декабря 2010 и 21 июня 2011 года.

"Никаких доказательств участия Кирилла непосредственно в самой акции нет, однако следователь требует от Кирилла сознаться в совершении надругательства над могилой и участия в обеих акциях протеста с жаркой яичницы на Вечном огне в Киеве", - сообщает пресс-служба.

Также, говорится в тексте, был избит другой задержанный по этому делу – активист "Черного комитета" Богдан Тицкий.

ВО "Свобода" расценивает эти действия как преследование по политическим признакам и препятствование законной журналистской деятельности.

После допроса обоих подозреваемых доставили в изолятор временного содержания. В понедельник истекает 72 часа от начала задержания, и следователь обязан отпустить задержанных или определить им меру пресечения - подписку о невыезде или арест.

В понедельник с 10-00 "Свобода" будет пикетировать Печерский райотдел милиции с требованием освободить Бабенцова и Тицкого и привлечь к ответственности работников милиции, которые их пытали.

Украинская правда