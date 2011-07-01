Инспектор Киевского СИЗО, поставлял заключенным наркотики

Сотрудники Управления СБУ в Киеве совместно с работниками внутренней службы Киевского СИЗО разоблачили и пресекли деятельность лица, которое за денежное вознаграждение поставляло и распространяло на территории следственного изолятора наркотические и психотропные вещества.

Об этом УНИАН сообщили в Пресс-секторе Управления СБУ в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали инспектора Киевского СИЗО во время очередной попытки пронести наркотики на территорию учреждения. В ходе обыска у злоумышленника были выявлены и изъяты особо опасные наркотические и психотропные вещества – метадон, героин, менамфетамин, которые были тщательно замаскированы в продуктах питания.

По материалам СБУ прокуратурой Шевченковского района Киева в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.