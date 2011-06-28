На третьем энергоблоке Запорожской АЭС сработала аварийная защита

10:48, 28 июня 2011
Общество
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Отключили от энергосистемы

Третий энергоблок Запорожской АЭС в результате срабатывания аварийной защиты отключен от объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 10.30 27 июня на Запорожской АЭС в результате срабатывания аварийной защиты заземления генератора мощность энергоблока №3 максимально снижена и отключена от объединенной энергосистемы Украины.

Радиационное и противопожарное состояние на станции в пределах нормы.

Персоналом смены принимаются меры по выявлению и устранению неисправностей.

 

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