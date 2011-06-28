На третьем энергоблоке Запорожской АЭС сработала аварийная защита
10:48, 28 июня 2011Общество
5635 0
Отключили от энергосистемы
Третий энергоблок Запорожской АЭС в результате срабатывания аварийной защиты отключен от объединенной энергосистемы Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 10.30 27 июня на Запорожской АЭС в результате срабатывания аварийной защиты заземления генератора мощность энергоблока №3 максимально снижена и отключена от объединенной энергосистемы Украины.
Радиационное и противопожарное состояние на станции в пределах нормы.
Персоналом смены принимаются меры по выявлению и устранению неисправностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter