Возбуждено уголовное дело против руководителей детского санатория

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело против должностных лиц санатория «Днепровский» (Днепродзержинск), которые не обеспечили надлежащих санитарных условий для оздоровления детей-чернобыльцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, не имея согласованного акта с санитарно-эпидемиологической службой из-за многочисленных нарушений должностные лица вышеназванного санатория на протяжении мая-июня 2011 года приняли на оздоровление 919 детей со всей Украины в возрасте от 10 до 18 лет.

«Небрежное отношение должностных лиц санатория «Днепровский» дочернего предприятия ЗАО «Лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» к выполнению своих служебных обязанностей нанесли существенный ущерб гарантированным законом правам и интересам детей-чернобыльцев», - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч 1 ст. 367 УК Украины (служебная небрежность). Проведение досудебного следствия по уголовному делу поручено следственному отделу областной прокуратуры.