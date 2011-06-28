Возбуждено уголовное дело против руководителей детского санатория
Сообщение из Днепродзержинска
Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело против должностных лиц санатория «Днепровский» (Днепродзержинск), которые не обеспечили надлежащих санитарных условий для оздоровления детей-чернобыльцев.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, не имея согласованного акта с санитарно-эпидемиологической службой из-за многочисленных нарушений должностные лица вышеназванного санатория на протяжении мая-июня 2011 года приняли на оздоровление 919 детей со всей Украины в возрасте от 10 до 18 лет.
«Небрежное отношение должностных лиц санатория «Днепровский» дочернего предприятия ЗАО «Лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» к выполнению своих служебных обязанностей нанесли существенный ущерб гарантированным законом правам и интересам детей-чернобыльцев», - отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч 1 ст. 367 УК Украины (служебная небрежность). Проведение досудебного следствия по уголовному делу поручено следственному отделу областной прокуратуры.