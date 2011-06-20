Власть через суд хочет запретить акции 22 июня во Львове

Львовский городской совет подготовил иск в суд о запрете мероприятий 22 июня.

Об этом сообщается на официальном портале Львовского городского совета.

В частности, как сообщила начальник юридического управления Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, иск будет направлен во Львовский окружной административный суд, поскольку городской совет получил две заявки на проведение мероприятий во Львове 22 июня в одно время и в одном месте: от Комитета «Евреи против антисемитизма» и общественной организации «Евреи против Гурвица», а также общественной организации «Сокол».

«Истцом по этому делу будет выступать исполнительный комитет Львовского городского совета. Ответчиками – общественная организация «Сокол», которая только около 18.00 в пятницу, 17 июня, зарегистрировала свою заявку на проведение мероприятий, а также организация «Евреи против антисемитизма» и «Евреи против Гурвица», - цитирует пресс-центр Львовского городского совета Г.ПАЙОНКЕВИЧ.

«Мы просим суд запретить все акции. Речь идет о том, что проведение акций может быть запрещено исключительно судом и исключительно с целью обеспечения общественного порядка. Юридическое управление ЛГС имеет основания считать, что проведение акций 22 июня может повлечь угрозу общественной безопасности», - отметила начальник юридического управления.

Также в сообщении напоминается, что во Львовский городской совет с просьбой подать иск в суд, чтобы запретить мероприятия 22 июня, ранее уже обращалось Львовское городское управление внутренних дел.