Каждый четвёртый житель села выезжает на заработки

Каждый четвёртый житель украинского села выезжает на заработки в другие населённые пункты или заграницу.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведённого Институтом Горшенина.

В соответствии с данными, большинству жителей украинских сел (76,2%) не приходилось выезжать на заработки. При этом четверть сельских жителей (23,8%) выезжает на заработки. Из них зарабатывают в городах Украины более 11,0% опрошенных, 6,7% респондентов выезжают в Россию, а 6,5% – в Европу. В другое село с целью заработка выезжают 1,9% респондентов, в другую страну мира – 1,1% сельских жителей.

Из тех жителей села, которые выезжают на заработки, раз в год и реже делают это 34,2%. Ежедневно отправляются на заработки 21,8%, несколько раз в год – 14,9% респондентов. Выезжают на заработки раз в месяц и чаще 11,5% сельских жителей.

Из тех жителей села, которые выезжают на заработки, 37,7% покидают родное село на срок несколько месяцев и более. Проводят на заработках месяц и более 17,0% респондентов, до недели - 6,7%, до месяца - 6,5% опрошенных. Выезжают на заработки сроком на один день 21,8% жителей украинских сел.

Комментируя результаты исследования, народный депутат Украины от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ назвал основную причину, вынуждающую селян выезжать на заработки, - отсутствие рабочих мест. Однако, по его мнению, изменить ситуацию в нашем государстве непросто. По его словам, никто никаких новых рабочих мест в селе не создавал, не создаёт и не собирается создавать. «Инвестиции в село не идут, ничего не открывается, транспорт дорогой и убыточный. Нет занятости, нет сбыта продукции, которую они выращивают. Не каждый же до базара довезёт. А если довезёт, то бензин и транспорт обойдутся дороже, чем сама продукция, которую он вырастил. Изменить ситуацию можно, только не в нашей стране. Нужна занятость населения. Если люди будут иметь работу, конечно, никто не будет выезжать. Нужно делать то, что делал Советский Союз – создавать малые филиалы предприятий. Сейчас это можно делать инвесторам – давать льготы или, как во многих областях, устанавливать режим приоритетного инвестирования, устанавливать налоговые каникулы. Масса программ, которые можно делать сегодня. Но в том-то и вопрос, что ничего не делается. Потому и такие негативные социологические данные», - считает народный депутат.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля 2011 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах расположенных в 24 областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.