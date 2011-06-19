В Киеве соберутся министры образования европейских стран

22-23 сентября в Киеве состоится форум министров образования европейских стран «Школа ХХІ века: киевские инициативы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на встрече с послами государств - членов Совета Европы, аккредитованными в Украине по случаю презентации указанного форума.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что форум будет проведен в рамках программы председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

«Глубоко убежден, что обмен опытом и распространение национальных достижений государств - членов Совета Европы в сфере образования, которые должны состояться в рамках этого мероприятия, будут способствовать укреплению среднего образования в Европе и определят перспективы и приоритеты его дальнейшего развития», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО обратился к послам стран - членов Совета Европы с просьбой пропагандировать это мероприятие. «Надеюсь, что нашими совместными усилиями министры образования правительств, которые вы представляете, положительно рассмотрят возможность своего участия в форуме», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что по результатам работы форума планируется подписать киевский протокол, в котором будут определены основные приоритетные задачи реформирования школьного европейского образования на ближайшие 10-15 лет. К.ГРИЩЕНКО отметил, что для Украины принципиально важно, чтобы уровень представленности государств - членов Совета Европы на этом форуме был максимально высоким.