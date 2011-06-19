Ахтырские Adidas, Nike и Puma производились в одном цеху

В городе Ахтырка Сумской области сотрудники милиции прекратили деятельность подпольного цеха, в котором незаконно производили одежду, используя знаки известных торговых марок «Adidas», «Nike», «Puma» и «Reebok».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, подпольный цех располагался в одном из нежилых зданий Ахтырки и был рассчитан на 60 рабочих мест, оборудованных для пошива одежды.

Во время осмотра помещения милиционеры изъяли около 500 единиц готовой продукции, а также 700 бирок и этикеток известных брендов.

Кроме того, в помещении цеха были найдены транспортные накладные на поставку изготовленной одежды. Работники цеха и его владелец объяснили, что эта продукция изготовлена ими с целью реализации в торговой сети на территории Украины.

Сейчас милиция направила образцы контрафактной продукции законным владельцам вышеупомянутых торговых марок для проведения специализированного исследования и начисления убытков.

Относительно самого предпринимателя, то милиция решает вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.