Студентку, которая жарила яичницу на Вечном огне, оставили в СИЗО

Суд решил оставить в СИЗО активистку объединения "Братство Св. Луки" Анну Синькову, обвиняемую в приготовлении яичницы на Вечном огне в киевском парке Славы. Об этом сообщает ТСН.

Сначала Синьковой инкриминировали хулиганство, сейчас судят за надругательство над могилой. Если вина будет доказана, девушке угрожает до 5 лет заключения. Защитники активистки настаивают на изменении меры пресечения, поскольку Синькова уже почти три месяца находится в СИЗО.

Как стало известно, двадцатилетняя подсудимая жалуется на ужасные условия в Лукьяновском СИЗО и на угрозы в свой адрес.

"За время моего пребывания там уже несколько раз проводились противоправные допросы, мне угрожали физической расправой прямо в СИЗО, неизвестные лица приходили, вызывали меня на допросы, отказывались называть свое имя, отказывались предъявлять документы", - заявила Синькова.

С обвинениями активистка не согласна: "Там, где находится памятник Славы, непосредственно под Вечным огнем, там где проходят газовые трубы, не может быть никаких захоронений. То есть этого никак не может быть надругательством над могилой".

Печерский суд решил меру пресечения не менять и не отпускать обвиняемую на поруки. Следующее судебное заседание назначено на 30 июня.

Напомним, 16 декабря прошлого года в Киеве несколько человек провели акцию протеста - поджарили на Вечном огне яичницу и сосиски. Свои действия они объяснили протестом против нецелесообразного использования природного газа и игнорирования властью проблем