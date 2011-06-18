В больницах Донецкой области остаются двое больных холерой

В больницах Донецкой области в настоящее время продолжают лечение еще 2 человека, ранее госпитализированные с заболеванием холерой.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станцииДонецкой области.

Согласно сообщению, по состоянию на суботу в Мариуполе было зарегистрировано 16 случаев заболевания холерой и 8 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

Из них 15 больных и 6 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения 3 отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. Так что на сегодня продолжают лечение одна больная и два вибрионосителя.

В Волновахском районе был зарегистрирован один случай заболевания холерой в поселке Калинина. Больная продолжает находиться в холерном госпитале Волновахской центральной районной больнице, осуществляется ее контрольное обследование после завершения лечения и подготовка к выписке.

Эпидемиологи подчеркнули, что здесь, в связи с окончанием проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага решением районной чрезвычайной противоэпидемической комиссии от 16 июня очаг холеры закрыт.

В Мариуполе продолжает работать комиссия МОЗ Украины, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.