В Киеве усилили патрулирование милиции

Киевские правоохранители со вчерашнего вечера переведены на усиленный вариант несения службы из-за проведения на протяжении двух дней в столице общественных и политических мероприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины, ссылаясь на соответствующее распоряжение руководителя столичной милиции Алексея КРИКУНА.

Как отметили в ЦОС, такие действия предприняты также "с отработкой районов Киева по борьбе с правонарушениями и преступностью".

В то же время в главке отметили, что под усиленную охрану будут взяты объекты и здания государственного значения. "Для охраны общественного порядка в ГУ МВД сформированы резервы, в том числе с представителей Центрального аппарата МВД", - сообщили в столичной милиции, уклонившись вместе с тем от ответа на вопрос, связаны ли по большей части такие мероприятия с визитом в Киев лидера КНР ХУ ЦЗИНЬТАО.