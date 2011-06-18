В Чернигове споют неполиткорректные песни

В Чернигове сегодня пройдет концерт неполиткорректной песни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе местного отделения ВО «Свобода», концерт посвящен к 120-й годовщине со дня рождения председателя Провода Украинских Националистов Евгения Коновальца и состоится в клубе альтернативной музыки "Альтернативный 38-й".

Перед зрителями выступят черниговские и киевские музыканты. В частности, Глеб ЖИТНЮК с акустической программой, Андрей ЧИЖОВ и Янка КЛИМЕНТОВСКАЯ.

Организаторами концерта выступили местные организации – ЧМОО "Студенческая Свобода" и ГОО "ЦПМ Апельсин". Организаторы сообщили, что для всех, кто придет в вышитых сорочках, цена билетов будет вдвое дешевле.