В Киевском зоопарке на глазах у зрителей родился оленёнок

В Киевском зоопарке родился детеныш пятнистого оленя, занесенного в Международную красную книгу исчезающих видов животных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского зоопарка.

В сообщении отмечается, что смотрители зоопарка заблаговременно вывелb самцов оленей в запасной загон, чтобы уберечь их от агрессии самок. А вот к людям Пляма (так зовут роженицу) отнеслась спокойно, выбрав место для родов неподалеку от зрителей.

За родами наблюдали около двадцати случайных очевидцев. Спустя минут 20 вылизанный оленихами малыш встал на ноги.

***Пятнистый олень раньше был весьма распространён в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. Из-за постоянного преследования едва не вымер в начале XX века. Численность оленя в диком состоянии — менее 3 тысяч голов. Численность оленя в диком состоянии — менее 3 тысяч голов. Статус - исчезающие виды (1 категория).