Милицейский начальник попался на взятке за мнимое изнасилование

В Тернопольской области во время получения взятки задержан начальник сектора участковых инспекторов райотдела милиции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, доследственной проверкой, проведенной совместно с сотрудниками областного Управления СБУ, установлено, что 16 июня начальник сектора участковых инспекторов требовал от жителя одного из сел 600 дол. за непривлечение к уголовной ответственности. Правоохранитель убеждал мужчину, что ему угрожает лишение свободы за якобы изнасилование несовершеннолетней. В действительности же заявление матери несовершеннолетней о якобы развращении ее дочери касалось совсем другого лица.

Вечером 16 июня милиционер опять встретился с псевдоподозреваемым и согласился на взятки в 500 дол. При этом он потребовал деньги не давать ему непосредственно в руки, а положить под одно из деревьев у дома культуры.

После этого начальник сектора участковых инспекторов дал указание подчиненному участковому инспектору забрать деньги из-под дерева, четко объяснив с помощью сотового телефона, где именно находятся 500 дол. Сразу после этого руководителя участковых задержали правоохранители.

Против него прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, соединенной с вымогательством, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.