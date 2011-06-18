Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ одобрил проект использования шахтных вод, который реализуется в Свердловске и Антраците (Луганская область).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, по словам премьера, этот проект позволяет решить сразу несколько задач: обеспечить снабжение питьевой водой населения этих городов и решить экологическую проблему подтопления шахт Краснолуцкого района.

Проект строительства пилотной установки деминерализации шахтных вод разработан институтом «Донгипрошахт» в 2004 году. Он предусматривает строительство комплекса по очистке и обессоливанию шахтных вод для снабжения питьевой водой Антрацита с использованием 1000 куб. м в час воды действующего водозабора прежней шахты «Центральная» и 250 куб. м в час воды из затопленных отработок прежней шахты 7-7 бис. После обработки данных объемов воды комплекс обеспечит получение 1041 куб. м в час питьевой воды, которая по качеству отвечает ГОСТу «Вода питьевая».

Координатором и инвестором строительства комплекса по деминерализации шахтных вод является ЗАО «Донецксталь», которое намерено инвестировать в его реализацию более 300 млн. грн. Это позволит построить современный завод с инновационными технологиями и современным оборудованием.

Реализация проекта уже началась: зарегистрировано предприятие ООО «Антрацитрегионвода», решен вопрос отведения земельного участка под площадку, начато строительство очистительных сооружений и определен генеральный подрядчик.