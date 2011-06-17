Автослесарь украл с СТО автомобиль, чтобы сдать на металлолом

В Сумах автослесарь одной из станций технического обслуживания автотранспорта украл с СТО автомобиль ВАЗ-2101 и пригнал его на пункт приема металлолома.

Как сообщил УНИАН начальник сектора по связям с общественностью Сумского городского управления милиции Владимир КУЗЬМЕНКО, работники пункта приема металлолома согласились принять автомобиль при условии предоставления документов на право собственности. Мужчина пообещал, что скоро принесет необходимые бумаги, снял с автомобиля колеса с титановыми дисками и скрылся. Машину вскоре вернули владельцу, а вор находится в розыске, отметил В.КУЗЬМЕНКО.