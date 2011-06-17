Как минимизировать ущерб от свободной торговли с ЕС

Кабинет министров Украины утвердил план мер по увеличению преимуществ и минимизации негативных последствий для экономики Украины в результате создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Соответствующее распоряжение №548 от 15 июня размещено на сайте правительства.

Согласно документу, в частности, правительству поручено продлить процесс адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Также профильным органам исполнительной власти до конца 2012 года поручено привести национальные ветеринарные, санитарные, фитосанитарные, экологические нормы, стандарты, технические регламенты и условия в соответствие с европейскими и международными стандартами. Также до конца 2012 года правительству поручено разработать технические регламенты промышленной продукции на основе директив ЕС, которыми внедряются процедуры проведения оценки соответствия с применением модулей.

В этот же срок поручено исключить из перечня продукцию, которая подлежит обязательной сертификации в Украине, продукцию, на которую распространяется действие технических регламентов или обязательная сертификация которой не предусмотрена законом.

До конца 2012 года правительству поручено создать условия для постепенного перехода отечественных производителей с экспорта сырья на экспорт готовой продукции.

До конца 2011 года поручено провести модернизацию лабораторной базы Госветфитослужбыт Госсанэпидслужбы и приведение ее в соответствие с международными стандартами.

Ответственным органам поручено проводить работы по обустройству пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для осуществления государственного фито-, ветеринарно-санитарного и санитарно-эпидемиологического контроля.

С целью повышения эффективности деятельности таможенных органов профильным органам власти поручено продолжить процесс гармонизации таможенных процедур Украины с законодательством ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли в начале 2008 года. ЗСТ должна стать составляющей нового договора об ассоциации, переговоры о котором начаты годом ранее – в начале 2007 года.

Стороны надеются на завершение переговоров до конца этого года.