Новый начальник Ильичевского порта пробивался в кабинет с «Беркутом»

Чтобы попасть в административное здание ГП «Ильичевский морской торговый порт» новоназначенному начальнику предприятия Александру ГРИГОРАШЕНКО понадобилось сопровождение бойцов отряда спецподразделения «Беркут» областного УМВД.

Как сообщил УНИАН директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Владимир СЕВРЮКОВ, возглавляемую им делегацию Мининфраструктуры в админздание порта отказывалась пропустить частная охрана, нанятая освобожденным накануне от должности руководителем порта Константином ЛАВРИНЕНКО.

«Мне было поручено, - сказал он, - ознакомить начальника порта Константина ЛАВРИНЕНКО с приказом Мининфраструктуры о его увольнении и назначении нового руководителя порта, а также представить персоналу госпредприятия и.о. начальника А.ГРИГОРАШЕНКО. Однако прибывшие не могли пройти в админздание предприятия, поскольку все входы были заблокированы частной охраной».

Причем, по словам В.СЕВРЮКОВА, «указание не допускать делегацию ведомства и новоназначенного руководителя госпредприятия дал частной охране лично К.ЛАВРИНЕНКО, депутат Одесского облсовета».

Затем В.СЕВРЮКОВА все-таки пропустили в здание, а А.ГРИГОРАШЕНКО остался на улице, что вынудило В.СЕВРЮКОВА обратиться за поддержкой в правоохранительные органы. После прибытия отряда спецподразделения «Беркут» здание пришлось брать штурмом, после чего новый руководитель госпредприятия был официально представлен коллективу порта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, при этом в административном здании были разбиты оконные стекла, а также задержаны за противодействие сотрудникам милиции около 30 человек.

При этом В.СЕВРЮКОВ отметил, что действия частных охранников не были поддержаны сотрудниками порта. «Ни один докер не вышел», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 июня, приказом № 53-О Мининфраструктуры уволило с поста начальника ГП «Ильичевский морской торговый порт» К.ЛАВРИНЕНКО за невыполнение показателей эффективности использования государственного имущества и прибыли.

Исполняющим обязанности начальника порта был назначен А.ГРИГОРАШЕНКО (приказ министерства № 54-О от 14 июня т.г.) на период с 15 июня до принятия соответствующего решения.

Кроме того, министерство приказом от 14 июня 2011 № 52-Г уже назначило внеплановую проверку деятельности порта.