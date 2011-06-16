В налоговой объяснили, откуда рост поступлений в бюджет

В январе-мае 2011 года налоговые поступления в Государственный бюджет больше всего возросли благодаря операциям с недвижимостью, частным заведениям образования и индустрии по добыче полезных ископаемых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ДНСУ), об этом во время оперативного совещания рассказал заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

В частности, по операциям с недвижимостью поступления платежей в бюджет увеличились в 2,2 раза – до 15,025 млрд. грн., поступления от добывающей промышленности выросли в 2,1 раза – до 12,537 млрд. грн., от предоставления образовательных услуг – в 2 раза – до 224 млн. грн.

Заместитель председателя ГНСУ объясняет такую динамику внедрением новых методов борьбы с теневой экономикой и уклонением от налогообложения. «Благодаря новым методикам мониторинга мы достигли того, что имеем возможность, оставив в покое добросовестных плательщиков, сосредоточиться на борьбе с теневым сектором. В этом случае речь идет не об экономической активности указанных отраслей, а о том, что нам удалось раскрыть их настоящий потенциал с точки зрения налоговой отдачи», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

В ГНСУ также напомнили, что в мае 2011 года в Госбюджет поступило 21,4 млрд. грн. налогов и сборов – почти вдвое больше по сравнению с прошлогодними результатами аналогичного периода.

В общей сложности с начала года украинские предприятия уплатили в Госбюджет 80,6 млрд. грн. – на 32,5 млрд. грн. больше уровня прошлого года. Налоговые поступления возросли в 1,7 раза.