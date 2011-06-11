МЧС обеспечит пожарную безопасность на Троицу

7,5 тысяч сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и 1,5 тысячи единиц техники будут обеспечивать техногенную и пожарную безопасность в Украине во время празднования Святой Троицы 11-13 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, силы в регионах будут увеличены. Перед праздниками будет проведен инструктаж личного состава оперативных групп.

В областях будут приведены в готовность спасательная, пожарная, инженерная и специальная техника, средства для выполнения спасательных мероприятий, также будут отработаны маршруты передвижения к основным объектам с массовым пребыванием людей, где будут проводиться праздничные мероприятия, и настроено взаимодействие с подразделениями Министерства внутренних дел.

В Киеве, Севастополе, областях и Крыму поручено организовать контроль за состоянием пожарной и техногенной безопасности на объектах жизнеобеспечения населения и объектах, которые будут задействованы для проведения массовых мероприятий во время праздничных и выходных дней.