В Одессе осудили группу "оружейников"

В Одессе суд на пять и четыре года лишил свободы трех мужчин, изготовлявших и продававших оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области, за организацию подпольного цеха, где переделывали пистолеты для стрельбы самодельными патронами, нелегальное изготовление оружия, а также реализацию через интернет пистолетов и боеприпасов, Приморский райсуд Одессы вынес приговор о лишении свободы организатора преступной деятельности на 5 лет 2 месяца, а двух его сообщников – на 4 года 2 месяца каждого.

В ходе следственных действий у подсудимых «изъято 75 единиц огнестрельного оружия, среди которых пистолеты марки Zoraki 914, Zoraki 925, EKOL, револьверы системы «Наган», а также оптические приборы и свыше 1 тыс. патронов разного калибра».

Суд рассмотрел 11 эпизодов преступной деятельности мужчин, у которых стражами порядка было осуществлено 7 оперативных закупок оружия и боеприпасов, и признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, подпольный цех по производству огнестрельного оружия в марте с.г. ликвидировали в Одессе сотрудники УБОП УМВД Украины в Одесской области совместно с СБУ.