Азаров: газовый контракт Украины с РФ будет расторгнут

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что действующий контракт по газу с Россией не вечен и в будущем может быть расторгнут.

"Я заявил самое главное, что Украина не будет этот контракт иметь вечно. Наступит момент, когда мы его расторгнем. И поэтому лучше рано или поздно договориться о нормальной составляющей нового контракта", - заявил Азаров в пятницу в эфире Первого национального телеканала, комментируя переговоры по газу с Россией.

Савик Шустер переспросил премьера, сказал ли он российской стороне о возможности разрыва газового контракта. "Конечно, однозначно, так и сказал", - ответил Азаров.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Киев на переговорах с Москвой по пересмотру газовых соглашений не пойдет на односторонние уступки. "Ни о каких уступках речь не идет. Речь идет о поиске взаимного интереса", - цитирует РИА "Новости".