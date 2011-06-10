На юге Италии найдена мертвой украинка

В лесу Монте Терминио в итальянской провинции Авелино найдено тело гражданки Украины Галины Д., в возрасте 54 года, которая пропала без вести 20 мая.

Об этом сегодня сообщил сайт "Украинцы в Италии".

Согласно информации сайта, украинка работала сиделкой у 70-летнего итальянца в Авелино, который и подал в полицию заявление о ее исчезновении, когда она не явилась на работу.

Тело женщины нашел лесной патруль. Оно было частично присыпано землей.

По сообщению итальянской прессы, тело нашли в минувшее воскресенье, а сегодня состоялось опознание жертвы родственниками и знакомыми.

По предварительным данным, женщине было нанесено много ранений тяжелым металлическим предметом. Не исключено, что украинка была убита в другом месте, а уже потом перевезена и захоронена в упомянутом лесу.

Официальные результаты вскрытия тела ожидаются на следующей неделе.

В совершении убийства полиция подозревает 65-летнего итальянца, жителя городка Серино, провинция Авелино, который, по некоторым данным, был неравнодушен к женщине.

Подозреваемый отвергает обвинения и заявляет о своей непричастности к этому преступлению.

Знакомые женщины характеризуют погибшую как скромного, застенчивого и трудолюбивого человека.

Прокуратура Авелино совместно с карабинерами продолжает расследовать это убийство.