На юге Италии найдена мертвой украинка
Галина Д. исчезла 20 мая
В лесу Монте Терминио в итальянской провинции Авелино найдено тело гражданки Украины Галины Д., в возрасте 54 года, которая пропала без вести 20 мая.
Об этом сегодня сообщил сайт "Украинцы в Италии".
Согласно информации сайта, украинка работала сиделкой у 70-летнего итальянца в Авелино, который и подал в полицию заявление о ее исчезновении, когда она не явилась на работу.
Тело женщины нашел лесной патруль. Оно было частично присыпано землей.
По сообщению итальянской прессы, тело нашли в минувшее воскресенье, а сегодня состоялось опознание жертвы родственниками и знакомыми.
По предварительным данным, женщине было нанесено много ранений тяжелым металлическим предметом. Не исключено, что украинка была убита в другом месте, а уже потом перевезена и захоронена в упомянутом лесу.
Официальные результаты вскрытия тела ожидаются на следующей неделе.
В совершении убийства полиция подозревает 65-летнего итальянца, жителя городка Серино, провинция Авелино, который, по некоторым данным, был неравнодушен к женщине.
Подозреваемый отвергает обвинения и заявляет о своей непричастности к этому преступлению.
Знакомые женщины характеризуют погибшую как скромного, застенчивого и трудолюбивого человека.
Прокуратура Авелино совместно с карабинерами продолжает расследовать это убийство.