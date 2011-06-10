Облсовет просит Кабмин профинансировать вывоз боеприпасов

Черниговский областной совет выразил обеспокоенность состоянием пожарной и техногенной безопасности на территории войсковой части А 1479, расположенной в Ичнянском районе, и обратилась в Кабинет министров с просьбой профинансировать вывоз боеприпасов со складов этой части.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение к правительству поддержали почти все депутаты облсовета.

Депутаты Черниговского облсовета просят Кабмин рассмотреть вопрос о надлежащем финансировании из государственного бюджета в 2011році и на период до 2015 года работ по изъятию боеприпасов и их утилизации.

Одновременно депутаты обратили внимание на газификацию войсковой части А 1479, которая будет включать в себя строительство газопровода Гмирянка – Ичня–2 (в/ч А 1479) – 13 км, и газификацию котельной и жилого городка, что значительно снизит риск пожаровзрывоопасности на арсенале. Сейчас население военного городка пользуется баллонами со сжиженным газом, что является грубым нарушением требований взрывопожаробезопасности.

"Осознавая свою ответственность за состояние дел в области и с целью повышения пожарной и техногенной безопасности объектов, пресечения возможности возникновения чрезвычайной ситуации в войсковой части А 1479, обращаемся с просьбой посодействовать на государственном уровне своевременному выделению бюджетных средств для решения вышеупомянутых проблем", - говорится в решении Черниговского областного совета.

*** Войсковая часть А 1479 находится в лесном массиве, возле поселка Дружба (Ичнянский район). С 1941 года здесь хранится арсенал боеприпасов. По предварительным данным, заполняемость складов превышена в 1,3 раза.