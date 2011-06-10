В Киеве 46 острых отравлений курами-гриль

В Киеве обнаружены 46 случаев острой кишечной инфекции после употребления курей-гриль, приобретенных в одном из супермаркетов.

Об этом сообщает сайт Главного управления здравоохранения города Киева.

С 8 по 10 июня зарегистрировано 46 больных с признаками острой кишечной инфекции, 32 из них госпитализированы в инфекционные отделения клинических больниц. Из 32 госпитализированных больных – 4 детей.

Из эпиданамнеза известно, что заболевшие лица употребляли куры-гриль, приобретенные в одном из супермаркетов. С целью установления диагноза у больных взят посев испражнений для исследования на кишечную группу возбудителей.

Управление здравоохранения отмечает, что больные получают адекватное лечение, их состояние определено как средней тяжести.

В связи с этим в управлении напоминают, что летом в связи с повышением температуры растет риск заболеваний острыми кишечными инфекциями.

«Главное управление здравоохранения КГГА обращается к киевлянам и гостям г. Киева: придерживайтесь гигиенических норм и правил, во избежание заболеваний острыми кишечными инфекциями», - говорится в сообщении.