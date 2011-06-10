Кабмин передаст "Софию Киевскую" Минкультуры

Кабинет министров Украины 9 июня т.г. утвердил проект распоряжения «О передаче целостного имущественного комплекса Национального заповедника «София Киевская» в сферу управления Министерства культуры».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Как указывается в сообщении, цель документа – приведение управления Национальным заповедником «София Киевская» в соответствие с указом Президента Украины № 587 «О национальных заведениях культуры» от 11 октября 1994 года и закона «Об охране культурного наследия».

В пресс-службе отметили, что реализация распоряжения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку передача в сферу управления Минкультуры Национального заповедника «София Киевская» осуществляется с передачей ему от Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства соответствующих бюджетных назначений.

В министерстве считают, что принятие распоряжения даст возможность обеспечить усовершенствование управления национальным заповедником, поскольку позволит избежать административной коллизии: один объект ЮНЕСКО находится в подчинении двух разных министерств.