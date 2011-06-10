Преступники создали «благотворительные фонды губернаторов»

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Одесской области ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся вымогательством денежных средств у предпринимателей девяти областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Одесской области Николай СЫЧ.

По его словам, четверо преступников создали «благотворительные фонды губернаторов» и требовали от имени вице-губернаторов, связываясь по телефону с предпринимателями, перечислять на их счета деньги - якобы в помощь детям-сиротам.

Особенность, к примеру, поддельного фонда председателя Одесской облгосадминистрации заключалась в том, что «название и логотип его отличались от реально существующего благотворительного фонда главы Одесской облгосадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА лишь одной буквой», - отметил Н.СЫЧ.

По его словам, сбой в преступной схеме произошел из-за оплошности одной из мошенниц: при обращении к очередному предпринимателю фамилию одесского вице-губернатора Дмитрия ВОЛОШЕНКОВА она переиначила на «ВОЛОШЕНКО», что вызвало подозрение у собеседника, решившего выяснить подлинность личности вымогателя денег.

Как уточнил Н.СЫЧ, в беседе о необходимости пополнения «фонда» проскользнула фраза: «Раньше этим делом занимался Дмитрий ВОЛОШЕНКО». Предпринимателя это насторожило, и он позвонил в примную заместителя председателя ОГА, после чего проверкой сети «губернаторских фондов» занялись правоохранительные органы.

Н.СЫЧ также отметил, что контактные телефоны предпринимателей злоумышленники получали в структурах Промышленной палаты.

Двоих участников преступной группы сотрудники ГСБЭП задержали в Киеве, а еще двоих, в том числе руководителя, - в Одессе. Уже установлено, что злоумышленники в течение месяца собрали со 174 предпринимателей 470 тыс. грн.