Рабочий день с 27 июня перенесли на 25 июня

В Украине рабочий день с понедельника, 27 июня, перенесен на субботу, 25 июня.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 15 ноября 2010 г. № 2130-р.

Как сказано в документе, такое решение принято "с целью создания благоприятных условий для празднования 28 июня — Дня Конституции Украины, а также рационального использования рабочего времени".

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести рабочий день с 27 июня в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.