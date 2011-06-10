В Киеве ночью трижды «минировали» Соломенский рынок

Сегодня ночью на спецлинию «102» трижды звонили по телефону и сообщали, что рынок «Соломенский» заминирован.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, по месту вызова выезжали взрывотехники, кинологи, сотрудники следственно-оперативной группы Соломенского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Охранник рынка, которого опросили милиционеры, сообщил, что рынок работает с 7.00 до 22.00, и в нерабочее время никто на его территорию не заходил, никаких пакетов и других предметов не заносил. Обследовав территорию, правоохранители взрывных устройств не нашли.

Сотрудники милиции установили, что первый звонок поступил в дежурную часть в 3.39 с мобильного телефона. Затем злоумышленник сделал аналогичные звонки с двух таксофонов, расположенных вблизи рынка. Именно во время последнего телефонного сеанса с «102» оперативника и задержали злоумышленника.

Задержанный - 25-летний ранее судимый киевлянин, отбывал наказание за кражи и незаконное завладение автотранспортом.

По факту ложного сообщения о заминировании правоохранители проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела по статье 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности), которое предусматривает за подобные «шутки» до 5 лет ограничения свободы или большой штраф.

На протяжении только 2011 года в милицию поступило 42 ложных сообщения о заминировании, установлены 23 виновника, и семеро из них признаны неподсудными, то есть психически больными. Против злоумышленников возбуждены 15 уголовных дел.