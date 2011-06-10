Рекорд по ограблениям в Киеве: из банка вынесли 10 миллионов

В Киеве установлен рекорд по ограблениям. Из отделения «Еврогазбанка» на ул. Саксаганского, 96 вынесли деньги и драгоценности на общую сумму в 10 миллионов гривен! Примерно 1,5 млн гривен в эквиваленте взяли в долларах, евро и гривнах, остальное — в слитках драгоценных металлов. Как сообщает "Сегодня",в краже милиция подозревает охранника банка, который в ту ночь дежурил в отделении. Ограбление произошло аж в ночь с 24 на 25 мая, но из-за особых обстоятельств решено было это не афишировать.

«В 6 утра в милицию позвонил перепуганный охранник финансового учреждения и сообщил, что пришел на службу сменить напарника. Но на месте никого не обнаружил. А из сейфа пропали деньги и драгоценности», — рассказал начальник ЦОС киевской милиции Владимир Полищук. На место выехали криминалисты, которые обнаружили распиленную болгаркой левую боковую стойку сейфа. Там хранились ключи уже от другого сейфа, которые, естественно, пропали. Как удалось выяснить «Сегодня», в итоге грабитель вынес 1,5 млн грн. плюс еще на 8 млн грн. драгметаллов. По примерным подсчетам, вор тащил по ночной улице 4 спортсумки, доверху набитые сокровищами. «Дома охранника не нашли. Сейчас милиция получила разрешение на обыск квартиры и его задержание. Пока его местонахождение неизвестно. Его данные передали на все границы», — рассказал Полищук. В самом банке ситуацию не комментируют, а лишь подчеркивают, что вклады клиентов не пострадали.

Исчезнувший охранник Петр Мухоед проживал с сестрой и родителями в Броварах. Вместе с ним пропала и его машина «Дэу Ланос», которая обычно стояла возле банка.