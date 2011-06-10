Сорочинская ярмарка в этом году состоится 16 - 21 августа

Национальная Сорочинская ярмарка в этом году будет традиционно проходить в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 16 по 21 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба генерального распорядителя ООО «Сорочинская ярмарка».

Официальное открытие ярмарки запланировано на 17 августа.

«В этом году Украина будет отмечать 20 лет своей Независимости и 15 лет Конституции, а страны ближнего зарубежья – 20 лет СНГ. Поэтому и гостей ожидаем гораздо больше, и программа будет дополнена выступлениями художественных коллективов из стран, входящих в это почтенное межгосударственное образование», говорится в сообщении пресс-службы.