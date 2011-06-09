Разбойная группа грабила пенсионеров в дальних селах

В Черниговской области милиция арестовала преступную группу, которая грабила пенсионеров.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, работники Нежинского городского отдела внутренних дел вместе с коллегами из областного управления МВД задокументировали и задержали организованную преступную группу из семи человек, которые занимались разбойными нападениями, ограблениями и кражами на территории региона.

Все члены группы – жители Нежина, их преступная деятельность происходила, в основном, в селах Нежинского и соседнего Носовского районов. Средний возраст членов группы составлял 23 года, самому молодому из них было лишь 17 лет, самому старшему - организатору – 29 лет. Злоумышленники нападали на людей преклонных лет в их домах, забирали пенсию и ценности – от золота до икон, иногда даже одежду. Молодые люди решили, что в глухих селах вряд ли кто-то способен оказывать им сопротивление, а милиция туда быстро не доберется.

Грабители работали по предварительной информации о выдаче пенсии в селе. Они врывались в дом среди ночи, с оружием и в масках, и требовали у пенсионеров деньги. Со временем злоумышленники начали заходить в дома к своим жертвам даже днем.

Как отмечают в милиции, некоторые трудности в раскрытии преступления добавил тот факт, что не все потерпевшие сразу обращались в милицию, это дало возможность преступникам определенное время действовать безнаказанно.

Против участников группы уже возбуждено 5 уголовных дел по одиннадцати эпизодам - в частности, по частит 4 статьи 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 (кража, ограбление, разбой, незаконное обращение с оружием, хулиганство).