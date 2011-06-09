На Прикарпатье отметят 120-летие Коновальца

На Прикарпатье отметят 120-летие со дня рождения руководителя провода ОУН Евгения Коновальца.

Как сообщили сегодня УНИАН в Ивано-Франковском областном совете, общее распоряжение «О праздновании в области 120-й годовщины со дня рождения Евгения Коновальца» подписали председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и председатель областного совета Александр СЫЧ.

С целью празднования 120-летия со дня рождения общественно-политического деятеля, командира корпуса Сечевых Стрельцов, полковника Армии УНР, председателя провода ОУН Евгения Коновальца райгосадминистрациям, исполнительным комитетам городских советов городов областного значения поручено почтить память Е.Коновальца, провести тематические мероприятия, возложение венков и цветов к могилам и памятникам участникам национально-освободительного движения, борцам за независимость Украины.

На Прикарпатье в течение июня будут организованы тематические выставки «Проводник эпохи», «Евгений Коновалец и его время», образовательно-массовые мероприятия «Евгений Коновалец: тернистый путь полковника», «Жизнь, отданная за нацию», тематические вечера, конференции, посвященные знаменательной дате и др.

Государственный архив области организует постоянно действующие экспозиции, выставки архивных документов, вещей и фотоматериалов, которые иллюстрируют события национально-освободительного движения, жизнь и деятельность Е.Коновальца и ведущих деятелей национального строительства государства.