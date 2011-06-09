ГПУ: резонансные дела почти закончены

В Генеральной прокуратуре уточняют, что освобождение Александра КАЛИФИЦКОГО от должности начальника Главного управления по расследованию особо важных дел «не отразится на работе Следственного главка».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, «вчера электронными средствами массовой информации было распространено сообщение об освобождении от должности начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Александра КАЛИФИЦКОГО и переводе на низшую должность - первого заместителя начальника Главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении ОРД‚ дознания и досудебного следствия».

В ГПУ отметили, что «указанная информация нуждается в определенном уточнении». «В аппарате Генеральной прокуратуры продолжается реорганизация, в том числе Главного управления по особо важным делам. В связи с этим продолжаются определенные кадровые перестановки», – отметили в ГПУ.

Также сообщили, что А.КАЛИФИЦКОМУ было предложено несколько должностей. С учетом своего опыта работы следователя, он согласился на предложение о переводе первым заместителем начальника Главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (ОРД)‚ дознания и досудебного следствия, для усиления работы указанного Главка, где также происходит реорганизация, говорится в сообщении Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры.

«Его переход на другую должность никоим образом не отразится на работе Следственного главка, поскольку большинство резонансных дел находится на завершающей стадии – стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел», – отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА освободил А.КАЛИФИЦКОГО по собственному желанию от должности начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. На должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры назначен Андрей КУРЫСЬ, который до этого занимал должность заместителя начальника этого же управления.