Совет предпринимателей предлагает декриминализировать бизнес

Учитывая высокий уровень коррупции в Украине, нормы об уголовной ответственности давно уже стали инструментом давления на предпринимателей со стороны различных контролирующих органов. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на заседании Совета предпринимателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «мы готовим законодательные предложения и будем добиваться изъятия из Уголовного кодекса статей, предусматривающих уголовную ответственность предпринимателей за различные нарушения при ведении бизнеса. Во всем мире для людей дела предусмотрена административная ответственность. Учитывая высокий уровень коррупции в Украине, нормы об уголовной ответственности давно уже стали инструментом давления на предпринимателей со стороны различных контролирующих органов. Декриминализация предпринимательской деятельности станет одной из задач работы Совета предпринимателей Украины на ближайшие месяцы».

На заседании Совета предпринимателей выступил председатель совета директоров холдинга «!FEST», владелец известного львовского ресторана «Криївка» Андрей ХУДО. Он рассказал, что с начала текущего года его компания подверглась 41 проверке контролирующих органов, на что было потрачено 2580 человеко-часов рабочего времени. При этом чуть ли не каждый проверяющий грозит уголовной ответственностью, и вместо развития своего бизнеса, менеджмент компании вынужден тратить время на общение с проверяющими.

С подобными проблемами сталкивается и член Комитета предпринимателей Львовщины, генеральный директор ООО «Троттола» Ярослав РУЩИШИН.

По результатам обсуждения сопредседатель Совет предпринимателей Украины Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила создать рабочую группу и подготовить законодательные инициативы по декриминализации предпринимательской деятельности.

Также на заседании Совета предпринимателей решено создать рабочую группу во главе с Андреем ПАНАЭТОВЫМ по разработке предложений, направленных на урегулирование проблемы валютных кредитов, а также рабочую группу по изучению проекта Таможенного кодекса. Члены Совета предпринимателей приняли решение создать в Палату среднего бизнеса и Палату малого бизнеса, а также создать два новых комитета – по вопросам, связанным с автоперевозками и по агропромышленному комплексу.