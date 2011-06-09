Во Львове трамвай сошел с рельсов и сбил опору моста
18:59, 09 июня 2011Общество
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Причину обещают установить
Сегодня во Львове на улице Княгини Ольги перед мостом сошел с рельсов трамвай № 3.
Как сообщил УНИАН заместитель директора из движения ЛКП «Львовэлектротранс» Олег БИЛОКУРЫЙ, никто не пострадал.
«Трамвай сошел с рельсов и въехал в опору, в результате чего она упала. Никто не пострадал. Сейчас будем забирать опору, и планируем в ближайшее время восстановить движение трамваев. Причины схода трамвая с рельсов будем устанавливать. Также придется поставить новую опору», - отметил О.БИЛОКУРЫЙ.
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