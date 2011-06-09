Останки Чорновила могут отдать на экспертизу за рубеж?

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА поручил прокурору Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ изучить возможность проведения зарубежными экспертами независимой экспертизы останков бывшего лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам В.ПШОНКИ, с соответствующей просьбой о независимой экспертизе к нему обратился сегодня народный депутат Ярослав КЕНДЗЁР.

«У меня сегодня был народный депутат Я.КЕНДЗЁР. Он поставил этот вопрос для обсуждения. Я поручил прокурору Киева, чтобы он принял, обсудил эту ситуацию, эти мотивированные обращения. Я думаю, он изучит эти обстоятельства и разберется», - сказал В.ПШОНКА.

На уточняющий вопрос, насколько целесообразна такая экспертиза, генпрокурор сказал: «Я бы не хотел категорически отвечать «целесообразно да» или «целесообразно нет».

Как сообщал УНИАН, В.Чорновил погиб в автокатастрофе на шоссе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года, когда его автомобиль Toyota Corolla столкнулся с КамАЗом, который разворачивался посреди дороги. В той аварии погиб также водитель В.Чорновила.

Неоднократно высказывались версии, что В.Чорновил умер не в результате аварии, а в результате других телесных повреждений, которых не нашли сразу после гибели политика.

На сегодняшний день следственным отделом прокуратуры столицы проводится досудебное следствие по факту гибели В.Чорновила в марте 1999 года.

2 июня этого года пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что была проведена эксгумация тела В.Чорновила.