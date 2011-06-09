Открытым текстом: хотите газ дешевле - вперед, интегрироваться с Россией

Обращение Украины в Стокгольмский арбитраж относительно газовых контрактов с Россией 2009 года может осложнить отношения двух стран в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник, руководитель группы экономического сотрудничества Посольства России в Украине Алексей УРИН в ходе круглого стола в Институте Горшенина на тему: "Газовые отношения Украины и России".

«Понятно, что если два партнера находятся в состоянии судебного противостояния - это не улучшает переговорный климат между ними», - сказал дипломат.

В тоже время он отметил, что «подавать или не подавать иск - это суверенное право любого государства, так же как и любого гражданина, поэтому тут нет никаких проблем».

А.УРИН подчеркнул, что российская сторона убеждена в своей правовой позиции. «Мы считаем, что с правовой точки зрения позиция России и «Газпрома» как контрагента – безупречна», - подчеркнул он. Дипломат добавил, что российская сторона считает контракты, подписанные с Украиной в газовой сфере, рыночными и соответствующими международным стандартам, и такие же контракты Россия подписала со всеми остальными странами.

Дипломат высказал мнение, что если Украина действительно хочет обеспечить свою промышленность более дешевыми энергоресурсами, ей нужно серьезно подумать об интеграционных процессах с Россией. «Других вариантов, если честно, я просто не вижу», - отметил А.УРИН.

При этом, по его словам, никто Украину насильно в Таможенный союз не тянет, но ее вступление в эту организацию дало бы стране хороший импульс для развития своей экономики. «Есть целый ряд очевидных плюсов для Украины, и об этом уже много сказано, но, естественно, никакого насилия тут нет, и это выбор Украины», - отметил дипломат.

Кроме того, дипломат призвал не политизировать украинско-российские переговоры о цене на газ. По его словам, они являются исключительно вопросом хозяйственным. "Это все-таки вопрос хозяйственный", - сказал он.

Комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что в конце года цена на газ для Украины составит 500 долл., А.УРИН напомнил, что тут не была учтена скидка, предусмотренная Харьковскими соглашениями 2010 года. "По поводу цены в 500 долларов - это цена без скидки. Она не является нерыночной или несправедливой, так как и сейчас она соответствует среднеевропейскому уровню. Для Украины она будет ниже за счет "харьковской" скидки", - сказал дипломат.

По словам советника, средняя экспортная цена по контрактам "Газпрома" с европейскими потребителями составляет 342 долл. за тыс. куб. м, а для Украины - около 250 долл. с учетом скидки. "Соответственно, цена в конце года будет тоже ниже", - сказал он.

А.УРИН высказал мнение, что цены на газ не являются критическим фактором "для любой экономики". Поэтому дипломат призвал «не раздувать эту тему и не превращать ее в главный вопрос двухсторонних отношений».

Как сообщалось, в конце апреля издание «Зеркало недели» написало, что встреча министра топлива и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА 28 апреля в Москве открыла отсчет 30 дням, в течение которых стороны могут путем переговоров решить спорные вопросы январского соглашения 2009 года о поставках российского газа в Украину, после чего спор может быть передан Стокгольмскому арбитражу.